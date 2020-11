Nachhaltige Renditen mit Seniorenimmobilien

Wien (ots) - Die Bank Gutmann investiert für institutionelle Anleger verstärkt

in Sozialimmobilien in Deutschland und Österreich



Demographische Entwicklung, erhöhter Pflegebedarf und steigende

Qualitätsansprüche der älteren Bevölkerung (in wohlhabenden Ländern) haben die

Anforderungen an Seniorenimmobilien nachhaltig verändert und die Möglichkeiten

von Immobilien-Investments verändert. Die Bank Gutmann ist zu einem bedeutenden

Player bei Investments im Bereich dieser sozialen Infrastruktur geworden.

Kernmärkte sind Deutschland und Österreich, das bewegte Transaktionsvolumen

liegt bereits über 1 Mrd. Euro - Tendenz steigend.



Gegen den allgemeinen Trend am Immobilienmarkt haben sich die Renditen von

Seniorenimmobilien in den letzten Jahren durchgehend positiv entwickelt. Die

Gründe dafür liegen auf der Hand: Betrug etwa in Deutschland der Anteil der über

80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2000 noch 3,8 Prozent, macht diese

Gruppe aktuell bereits 7,5 Prozent aus und bis zum Jahr 2050 ist eine abermalige

Verdopplung prognostiziert. Hinzu kommt, dass immer weniger ältere Menschen im

Familienverbund betreut werden können (berufliche Mobilität, Single-Haushalte,

geringere Geburtenrate) und der Anteil an Mehrbettzimmern in

Senioreneinrichtungen zurückgeht.







im Gegenteil gerade - im internationalen Vergleich - kleinere Spezialisten eine

bedeutende Rolle einnehmen, zeigen die aktuellen Zahlen aus Deutschland. Dort

ist das Transaktionsvolumen bei Seniorenimmobilien im 1. Halbjahr 2020 auf rund

890 Mio. Euro gestiegen. Rund ein Viertel davon geht auf Aktivitäten der Bank

Gutmann zurück. Die österreichische Privatbank avancierte in den letzten Jahren

in diesem Segment durch ihr frühzeitiges Engagement zu einem der wesentlichsten

Player am Markt. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Seit mehr als zwei

Jahrzehnten entwickelt Gutmann zahlreiche alternative Veranlagungsformen für

institutionelle Investoren.



Senior Housing: Eine Sache für Profis



Das Investment in Pflegeheime und Seniorenresidenzen ist im Vergleich zu

klassischen Immobilien-Investitionen komplexer, gilt es doch weit mehr Parameter

zu berücksichtigen, die langfristig für den Betrieb und damit für nachhaltige

Renditen erforderlich sind. Friedrich Strasser, Chief Investment Officer der

Bank Gutmann: "Wir verbinden bei dieser Anlageform einen Megatrend mit unserer

sozialen Verantwortung. Es geht nicht nur um die Auswahl der richtigen

Immobilien, sondern auch um den perfekten Betreiber, denn nur in der Kombination

sind eine hohe Qualität für die Bewohner/innen sowie gute Auslastung und damit Seite 2 ► Seite 1 von 2



Dass in dieser speziellen Assetklasse nicht nur "Die Großen" mitspielen, sondernim Gegenteil gerade - im internationalen Vergleich - kleinere Spezialisten einebedeutende Rolle einnehmen, zeigen die aktuellen Zahlen aus Deutschland. Dortist das Transaktionsvolumen bei Seniorenimmobilien im 1. Halbjahr 2020 auf rund890 Mio. Euro gestiegen. Rund ein Viertel davon geht auf Aktivitäten der BankGutmann zurück. Die österreichische Privatbank avancierte in den letzten Jahrenin diesem Segment durch ihr frühzeitiges Engagement zu einem der wesentlichstenPlayer am Markt. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Seit mehr als zweiJahrzehnten entwickelt Gutmann zahlreiche alternative Veranlagungsformen fürinstitutionelle Investoren.Senior Housing: Eine Sache für ProfisDas Investment in Pflegeheime und Seniorenresidenzen ist im Vergleich zuklassischen Immobilien-Investitionen komplexer, gilt es doch weit mehr Parameterzu berücksichtigen, die langfristig für den Betrieb und damit für nachhaltigeRenditen erforderlich sind. Friedrich Strasser, Chief Investment Officer derBank Gutmann: "Wir verbinden bei dieser Anlageform einen Megatrend mit unserersozialen Verantwortung. Es geht nicht nur um die Auswahl der richtigenImmobilien, sondern auch um den perfekten Betreiber, denn nur in der Kombinationsind eine hohe Qualität für die Bewohner/innen sowie gute Auslastung und damit