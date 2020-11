DGAP-Media / 25.11.2020 / 11:33

Greenwater Capital GmbH: Rhein-Main Wohnfonds bereits im ersten Jahr über Plan 25. November 2020, Frankfurt am Main - Die Greenwater Capital GmbH, ein Immobilieninvestor und Asset Manager mit Fokus auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, zieht nach dem ersten Jahr des Rhein-Main Wohnfonds eine positive Zwischenbilanz. Aktuell umfasst das Portfolio des Rhein-Main Wohnfonds acht Objekte in Frankfurt, Mainz und Offenbach mit einem Investitionsvolumen von rd. 30 Mio. Euro, die in drei Transaktionen erworben wurden. Durch aktives Asset Management der Greenwater Capital konnte die Vermietungssituation optimiert und Wertzuwächse in den Objekten erzielt werden. Entsprechend liegen die angekauften Objekte über den Planansätzen. Bereits im ersten Anlagejahr konnte der Fonds damit einen Wertzuwachs erzielen. Mehrere Objekte befinden sich in der Ankaufsprüfung.