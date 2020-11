21 Mio. AUD besorgt sich Goldexplorer Nova Minerals an der Börse. Damit will man nicht nur die Bohrungen auf dem Estelle-Projekt stark ausweiten.

Das Ziel ist klar: Mit prall gefüllten Kriegskassen will Goldexplorer Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und die Erkundung des Estelle-Projekts in Alaska noch schneller vorantreiben als bislang bereits. Denn schließlich, wie Novas-CEO Christopher Gerteisen erklärte, sieht man in Estelle ein Asset von „Distriktgröße“ mit immensem Potenzial für weitere Ressourcensteigerungen!

Nova hat allein im Zielgebiet Korbel, mit der Zone Korbel Main, Vererzung in einem Gebiet von >2.000 Meter Nordsüd- und >600 Meter Ostwestausdehnung identifiziert, wobei die Mineralisierung in Tiefen von teilweise mehr als 500 Metern reicht! Und in einem nur kleinen Teil dieses Streichen hat das Unternehmen bereits eine Ressource von 3,3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen!