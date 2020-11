Die Aktie hat sich wichtiger charttechnischer Fesseln entledigen können und steuert nun möglicherweise auf einen richtungsweisenden Widerstands zu.

Unsere letzte Kommentierung zu Chevron überschrieben wir am 31.10. noch mit „Aktie muss nun nachsetzen“. Die damals noch vergleichsweise zarten Bemühungen, eine Erholung zu initiieren, haben mittlerweile an Wucht und Durchschlagskraft gewonnen. Die Aktie hat sich wichtiger charttechnischer Fesseln entledigen können und steuert nun möglicherweise auf einen richtungsweisenden Widerstands zu.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 31.10. hieß es unter anderem „[…] Noch immer bzw. erneut steht die Zone 73,5 US-Dollar / 67,0 US-Dollar im Fokus. Zwischenzeitlich musste die Aktie eine „Schrecksekunde“ überstehen, als es unter die 67,0 US-Dollar ging. Mittlerweile hat sie sich wieder in Richtung 70,0 US-Dollar vorkämpfen können. Doch auch auf der Oberseite war die Aktie nicht untätig und versuchte sich daran, Vorstöße in Richtung 80 US-Dollar zu lancieren. Über die 76,0 US-Dollar ging es hierbei jedoch nicht hinaus. Der Abwärtstrend bleibt dominierend. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Wert gelingen würde, für nachhaltige Entlastung zu sorgen. Etwaige Vorstöße müssten die Aktie nunmehr über die 73,5 US-Dollar bzw. 76,0 US-Dollar führen, um Relevanz zu erlangen. Auf der Unterseite droht unverändert der Ausbau der Bewegung in Richtung 60,0 US-Dollar.“

Mittlerweile hat die Erholung an Durchschlagskraft gewonnen. Wichtige Widerstände (u.a. die genannten bei 73,5 US-Dollar, 76,0 US-Dollar und 80,0 US-Dollar) wurde übersprungen, wobei es pulverisiert wohl besser treffen würde. Mittlerweile wurde auch das Widerstandscluster 90,0 / 92,5 US-Dollar durchbrochen. Der Weg in Richtung 100 US-Dollar scheint damit geebnet zu sein.

Das eigentliche Ziel muss aber der Bereich des markanten Juni-Hochs bei 103,5 US-Dollar sein. Über diese Hürde muss die Aktie springen, um das Thema Trendwende entscheidend voranzubringen. Die aktuell hohe Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung darauf, dass der Durchmarsch gelingen kann. Mit Rücksetzern bzw. Gewinnmitnahmen muss ob der veritablen Zwischenrally allerdings jederzeit gerechnet werden. Diese bleiben idealweise auf den Bereich um 80,0 US-Dollar beschränkt. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.