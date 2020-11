Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Rally ermüdet - Anleger nehmen Gewinne mit Die Aufwärtsbewegung an Europas Börsen ist zur Wochenmitte erlahmt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,2 Prozent auf 3502 Zähler nach. Am Donnerstag wird an der Wall Street wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt, …