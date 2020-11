CENTOGENE eröffnet Walk-In-COVID-19-Testzentrum in Wiesbadener Innenstadt

Die zentrale Lage des Testzentrums ermöglicht es der breiten Öffentlichkeit in Wiesbaden und Umgebung zuverlässige und schnelle SARS-CoV-2-PCR-Tests durchführen zu lassen

CENTOGENE betreibt seit Juni sehr erfolgreich SARS-CoV-2-Testzentren an mittlerweile vier großen deutschen Flughäfen und weitet das Angebot nun auf ausgewählte deutsche Großstädte aus

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 25. November 2020 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute die Eröffnung seines Walk-In-COVID-19-Testzentrums in der Wiesbadener Innenstadt am 26. November 2020 bekannt.

Dies ist nach den sechs festen Testzentren, unter anderem an großen deutschen Flughäfen, mit Standorten in Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Berlin, das siebte Walk-In-Testzentrum, das CENTOGENE eröffnet. Das Testzentrum wird in Kooperation mit der TROBASEPT GmbH betrieben. CENTOGENE ist verantwortlich für die Probenanalyse, Befundübermittlung, Bereitstellung der Materialien, und die Unterstützung vor Ort.

Das Testzentrum ist täglich von 08:30 bis 17:30 Uhr geöffnet und befindet sich zentral mit Zugang direkt über den Ladehof des RMCC an der Rheinstraße. Interessierte, die einen SARS-CoV-2 Test vornehmen lassen möchten, können sich ohne Terminvergabe online über CENTOGENEs sicheres Corona-Testportal (https://corona.centogene.com/login) oder direkt vor Ort registrieren. Das Angebot richtet sich an Selbstzahler zu einem Preis von 69 Euro. Die Zahlung der PCR-Tests erfolgt ausschließlich kontaktlos und sicher per EC-Karte oder über CENTOGENEs Testportal. Anschließend wird ein Rachenabstrich durch medizinisch geschultes Personal entnommen, und die Ergebnisse werden in 95% der Fälle innerhalb von 24 Stunden über das webbasierte Portal geliefert.