Bayer-Aktionäre mussten in den vergangenen Monaten einiges ertragen. Die Veröffentlichung schwacher Geschäftszahlen beschleunigte Ende September die Talfahrt, wobei der Kurs Ende Oktober sogar auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen war. Doch mittlerweile hat sich die Aktie berappelt und steht jetzt kurz vor einem Meilenstein!

So schiebt sich die Bayer-Aktie heute mit einem Plus von rund 1,5 Prozent wieder ganz dicht an die 50-Euro-Marke heran. So viel kosteten die Papiere zuletzt im September. Schafft Bayer hier tatsächlich den Durchbruch, wäre das ein charttechnisches Kaufsignal und gleichzeitig ein wichtiges Zeichen an alle Kritiker.

Fazit: Steht Bayer kurz vor dem Durchbruch oder sehen wir hier nur ein Strohfeuer? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Chancen, aber auch die Risiken für Aktionäre analysiert. Die brandaktuelle Sonderstudie können Sie hier abrufen.