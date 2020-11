Düsseldorf (ots) - Neuer Circular Fashion Index untersucht Klimaschutz in der

Modeindustrie



"Die Modeindustrie ist leider noch weit davon entfernt, klimaneutral zu

arbeiten. Das liegt an ihren Herstellungs- und Vertriebspraktiken, aber noch

mehr an der Schnelllebigkeit ihrer Produkte", sagt Dr. Mirko Warschun, Partner

und Konsumgüterexperte der Managementberatung Kearney. "Der wirksamste Weg, die

Kohlenstoffemission der Modeindustrie zu reduzieren, besteht darin,

Kleidungsstücke deutlich länger zu tragen und dadurch weniger zu konsumieren."



In der Studie "Can circularity save the fashion industry?" untersucht Kearney

die Umweltverschmutzungen der Modeindustrie, befragt deutsche Konsumentinnen und

Konsumenten zu ihren Einkaufsgewohnheiten und nimmt mit dem Circular Fashion

Index (CFX) Unternehmen und ihre Initiativen unter die Lupe. Das Ergebnis zeigt,

dass der hohe Konsum und die Schnelllebigkeit der Branche extrem hohe Kosten für

die Umwelt bedeuten. Die Zukunft der Mode muss zirkulär sein, schließen die

Autoren der Studie Mirko Warschun und Peter Pfeiffer.







für Mode ausgegeben, den Großteil davon für Fast-Fashion-Marken. Laut der

Kearney-Umfrage unter 8.000 Deutschen besitzen die Deutschen durchschnittlich 97

Kleidungsstücke und kaufen pro Jahr 17 neue hinzu. Nach sechs Jahren haben die

Kleidungsstücke ausgedient - bei 36 Prozent der Befragten, weil die Kleidung

abgetragen oder beschädigt ist, bei 28 Prozent, weil sie nicht mehr passt, 20

Prozent mögen sie einfach nicht mehr, 11 Prozent müssen Platz für Neues schaffen

und fünf Prozent hatten die Stücke eh nur für einen einmaligen Zweck gekauft.



Demgegenüber stehen die Kosten für die Umwelt: Die Modeindustrie produziert je

nach Quelle 1,2 bis 1,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Emissionen - mehr als

Luft- und Schifffahrt zusammen. Das entspricht drei bis fünf Prozent der

weltweiten CO2-Emissionen. Noch gravierender ist es beim Wasserverbrauch: Rund

elf Prozent des gesamten in der Industrie verwendeten Frischwassers fließt in

die Fabriken der Modeindustrie. Hinzu kommen

beim Herstellungsprozess anfallen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die UN

die Modeindustrie als zweitgrößten Umweltverschmutzer der Welt bezeichnet.



Die Umweltverschmutzung bei Produktion und Vertrieb machen etwa 94 Prozent der

Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Die Industrie hat mit

Global Fashion Agenda, der Better Cotton Initiative oder Fashion for Good

bereits erste Initiativen aufgesetzt. Adidas konnte seine absoluten

CO2-Emissionen zwischen 2012 und 2018 um 12 Prozent reduzieren, bei Kering - Seite 2 ► Seite 1 von 2



2019 haben die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten 225,9 Milliarden Eurofür Mode ausgegeben, den Großteil davon für Fast-Fashion-Marken. Laut derKearney-Umfrage unter 8.000 Deutschen besitzen die Deutschen durchschnittlich 97Kleidungsstücke und kaufen pro Jahr 17 neue hinzu. Nach sechs Jahren haben dieKleidungsstücke ausgedient - bei 36 Prozent der Befragten, weil die Kleidungabgetragen oder beschädigt ist, bei 28 Prozent, weil sie nicht mehr passt, 20Prozent mögen sie einfach nicht mehr, 11 Prozent müssen Platz für Neues schaffenund fünf Prozent hatten die Stücke eh nur für einen einmaligen Zweck gekauft.Demgegenüber stehen die Kosten für die Umwelt: Die Modeindustrie produziert jenach Quelle 1,2 bis 1,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Emissionen - mehr alsLuft- und Schifffahrt zusammen. Das entspricht drei bis fünf Prozent derweltweiten CO2-Emissionen. Noch gravierender ist es beim Wasserverbrauch: Rundelf Prozent des gesamten in der Industrie verwendeten Frischwassers fließt indie Fabriken der Modeindustrie. Hinzu kommen Öl und giftige Chemikalien, diebeim Herstellungsprozess anfallen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die UNdie Modeindustrie als zweitgrößten Umweltverschmutzer der Welt bezeichnet.Die Umweltverschmutzung bei Produktion und Vertrieb machen etwa 94 Prozent derEmissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Die Industrie hat mitGlobal Fashion Agenda, der Better Cotton Initiative oder Fashion for Goodbereits erste Initiativen aufgesetzt. Adidas konnte seine absolutenCO2-Emissionen zwischen 2012 und 2018 um 12 Prozent reduzieren, bei Kering -