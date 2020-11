Mit künstlicher Intelligenz können Unternehmen ihre Treibhausgasemissionen erheblich senken

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- 48 Prozent der befragten Unternehmen nutzen KI, um Treibhausgasemissionen zureduzieren und die Energieeffizienz zu steigern- Nur 13 Prozent setzen KI strategisch ein, um ihre Klimaziele optimal zuverfolgen- 38 Prozent aller Unternehmen haben aufgrund der Auswirkungen von COVID-19Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen zurückgestelltKünstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, Unternehmen dabei zu helfen, biszu 45 Prozent ihres Klimaschutzziels nach dem Pariser Klimaabkommen zuerreichen. Dies geht aus einer neuen Studie des Capgemini Research Institute(https://www.capgemini.com/researchinstitute/) mit dem Titel "Climate AI: Howartificial intelligence can power your climate action strategy"(https://www.capgemini.com/de-de/research/ki-einsatz-zum-klimaschutz/) hervor,die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Frankfurter Nachhaltigkeits-Start-upright. based on science (https://www.right-basedonscience.de/) durchgeführtwurde. Befragt wurden 800 Nachhaltigkeits- und Technologiemanager aus 400Unternehmen der Automobilbranche, der Fertigungsindustrie, der Energie- undVersorgungswirtschaft, der Konsumgüterindustrie und des Einzelhandels.Künstliche Intelligenz bietet viele Einsatzmöglichkeiten für den Klimaschutz,doch ihre Integration in bestehende Geschäftsmodelle sowie Produkte und Serviceserweist sich als schwer realisierbar. Nur 13 Prozent der Unternehmen verknüpfenKI-Ressourcen erfolgreich mit ihrer Klimavision."Künstliche Intelligenz kann einen beachtlichen Beitrag zur Eindämmung desKlimawandels leisten. Allerdings wissen erst wenige Unternehmen, wie sie diesesKlimaschutz-Potenzial optimal abrufen" , sagt Kiri Trier, Expertin fürNachhaltigkeit, Innovation und Strategie bei Capgemini Invent. " Sie brauchendaher nicht nur eine Nachhaltigkeitsstrategie, die Daten und KI einbezieht,sondern müssen auch ihre Kompetenzen im Umgang mit Daten, KI und nachhaltigenDesign-Prinzipien ausbauen. Erst dann können sie mit dieser Technologie dengrößtmöglichen, dringend benötigten Effekt erzielen."Zwei Drittel (67 Prozent) der Unternehmen haben sich langfristige Ziele zurEindämmung des Klimawandels gesetzt. KI kann Klimaschutzmaßnahmen in allenBranchen und Wertschöpfungsketten beschleunigen - und die Nutzung nimmt zu: Mehrals die Hälfte der Unternehmen (53 Prozent) gehen bereits über Pilotprojekteoder Proofs of Concepts hinaus.[1] KI-Anwendungsfälle umfassenEnergieeffizienzsteigerungen, die Verringerung der Abhängigkeit von fossilenBrennstoffen und die Prozessoptimierung zur Produktivitätssteigerung. Fast dieHälfte (48 Prozent) der Befragten nutzt KI für den Klimaschutz. Dadurch konnten