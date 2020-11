UBS belässt Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 112 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Beteiligungsunternehmen bleibe ein Kauf, schrieb Analyst John Kim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf den Abschlag zur Aktie der wichtigsten Beteiligung Tencent. Kim rechnet 2021 im Bereich E-Commerce mit einer deutlichen Umsatzbeschleunigung und erhöhte seine Schätzungen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 17:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Prosus Bearer and Registered (N) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de