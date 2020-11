DE30: Gemischte Sitzung für europäische Aktien

++ Handel an den europäischen Märkten gemischt ++ DE30 durchbricht Widerstand bei 13.250 Punkten ++ Deutsche Bank will eine Politik für permanente Heimarbeit einführen ++



Die europäischen Märkte schwanken am Mittwoch. Es gibt keine klare Richtung für die großen europäischen Indizes, da die Aktien aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden nachgeben, während die Werte aus Italien und der Schweiz höher gehandelt werden. Die französischen Indizes werden flach gehandelt. Eine erhöhte Volatilität könnte am Nachmittag auftreten, wenn um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr zahlreiche US-Daten veröffentlicht werden.

Der DE30 profitierte gestern von der allgemeinen Markteuphorie und schaffte es, den Tag oberhalb der wichtigsten kurzfristigen Kurszone bei 13.250 Punkten zu beenden. Über Nacht war ein kleiner Rückzug zu beobachten, und der Index testete erneut den oben genannten Bereich. Der Rückgang wurde bei der 50-Stunden-Linie (grüne Linie) gestoppt. Es gibt einige wenige Niveaus zu beobachten, je nachdem, wie sich der Tag entwickelt. Sollten wir einen Rückgang unter den gleitenden Durchschnitt sehen, wären zwei kurzfristige Niveaus zu beobachten: Die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 13.165 Punkten (gelbes Rechteck) und das lokale Tief bei 13.115 Punkten. Ein Durchbruch dieser Niveaus könnte auf eine kurzfristige Trendumkehr hindeuten. Auf der anderen Seite, falls die Bullen wieder an Boden gewinnen sollten, könnte der erste kurzfristige Widerstand im Bereich von 13.350 Punkten (jüngstes lokales Hoch) gefunden werden. Der wichtigste Widerstand wird durch die potenzielle Reichweite des Bruchs aus dem aufsteigenden Dreiecksmuster im 13.640-Punkte-Bereich markiert.



Unternehmensnachrichten

Die Deutsche Bank (DBK.DE) erwägt die Einführung einer dauerhaften Homeoffice-Politik. Der Kreditgeber erwägt, seinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, zwei Tage pro Woche aus der Ferne zu arbeiten. Ein solcher Schritt würde nicht nur die Flexibilität für die Mitarbeiter erhöhen, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen für die Bank ermöglichen. Die Deutsche Bank wartet jedoch mit der endgültigen Entscheidung ab, bis in den Ländern, in denen sie tätig ist, neue Gesetze zum Heimarbeitsrecht verabschiedet sind.

RWE (RWE.DE) unterzeichnete eine Vereinbarung über den Verkauf einer 49%igen Beteiligung an seinem britischen Offshore-Windpark Humber Gateway an den britischen Investmentmanager Greencoat. RWE wird nach Abschluss der Transaktion, die für Mitte Dezember erwartet wird, 648 Millionen GBP erhalten. RWE wird die Erlöse zum Ausbau seines Portfolios an erneuerbaren Energien verwenden.

