Köln (ots) - Vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen zu neuen Corona-Maßnahmen hat

sich der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Lionel Souque, dafür

ausgesprochen, die maximale Kundenzahl in Märkten unverändert zu lassen. Zu der

vorgeschlagenen 25 Quadratmeter-Regelung (bislang zehn Quadratmeter) im Groß-

und Einzelhandel sagt Souque heute Früh in Köln: "Wenn nur noch 40 statt 100

Menschen gleichzeitig in einem Supermarkt mit 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

einkaufen dürften, befürchte ich vor Weihnachten endlose Warteschlangen und

chaotische Situationen vor den Supermärkten. Das wird weder dem Schutz vor

Infektionen noch der Gesundheit der Menschen dienen. Die aktuelle Regelung - ein

Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche - funktioniert für unsere Kunden und

Mitarbeiter gut und sehr sicher." Das Weihnachtsgeschäft stelle die Märkte von

REWE und PENNY ohnehin Jahr für Jahr vor außergewöhnliche Herausforderungen, so

Souque. Der Umsatz in den REWE- und PENNY-Märkten liege in den Tagen vor

Weihnachten erfahrungsgemäß 20 Prozent über den durchschnittlichen Werten und

stelle besonders hohe Anforderungen an die Marktorganisation und an die

Mitarbeiter. Eine weitere Einschränkung der Kundenzahl in den Märkten werde kaum

zu bewältigen sein.



"Seit Beginn der Pandemie haben Schutz und Sicherheit unserer Kunden und

Mitarbeiter oberste Priorität. Wo der Kundenzulauf dies notwendig macht,

beschränken wir den Zugang zu den Märkten. Dies geschieht sowohl durch

Einlasskontrollen als auch durch die Begrenzung der Anzahl der Einkaufswagen und

Einkaufskörbe", so Souque weiter.







Plakate. Zusätzlich wurden die Mitarbeiter mit Mundschutz,

Handdesinfektionsmitteln und Hygienehandschuhen ausgestattet.



REWE und PENNY haben im Kassenbereich zudem in allen Märkten durchsichtige

Schutzscheiben als Präventivmaßnahme für die Mitarbeiter installiert, Aufkleber

auf dem Boden weisen auf den einzuhaltenden Mindestabstand hin. Die Kunden

werden über die aktuelle Situation mit entsprechenden Hinweisen (Schilder,

Instore Radio) in den Märkten informiert.



