Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben zur Wochenmitte zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,17 Prozent auf 175,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,58 Prozent. Auch andere europäische Staatsanleihen stiegen.

Marktteilnehmer begründeten die stärkere Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren mit der zuletzt wieder trüberen Aktienmarktstimmung. Dort gab es eine kleine Gegenbewegung nach deutlichen Gewinnen seit Wochenbeginn. Ansonsten fielen die Impulse gering aus. Entscheidenden Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht.

Am Nachmittag dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Fokus stehen. Aufgrund der anstehenden Thanksgiving-Feiertage wird ein ganzer Schwall an Daten veröffentlicht, darunter eine weitere Schätzung zum amerikanischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Daneben wird am Abend das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erwartet./bgf/jkr/mis