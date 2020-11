VOMATEC ist AWS Social Impact Partner of the Year 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Kreuznach (ots) -- Auszeichnung des AWS Partner Netzwerks (APN) in der DACH-Region für dieVOMATEC-Lösung Rescue.CoronaAkut- Cloudbasierte Krisenmanagement-Plattform zur Bewältigung der PandemieVOMATEC, spezialisierter Anbieter für digitales Gefahrenmanagement undLeitstellentechnologie, ist von AWS für seine Lösung Rescue.CoronaAkut als "AWSSocial Impact Partner of the Year 2020" in der DACH-Region (Deutschland,Österreich, Schweiz) ausgezeichnet worden. Mit der Auszeichnung würdigt das AWSPartner Netzwerk jährlich spezialisierte cloudbasierte Lösungen, die derZusammenarbeit dienen. Mit Rescue.CoronaAkut können Krisenstäbe oderGesundheitsämter jederzeit die aktuelle Anzahl der COVID-19-Betroffenen,Schweregrad der Erkrankung, Ort der Behandlung (häusliche Quarantäne,Krankenhaus bzw. Intensivstation) und die aktuell verfügbaren Bettenkapazitäteneinsehen und so fundierte Entscheidungen im Rahmen des weiterenKrisenmanagements treffen. Damit können Gesundheitsämter Ressourcen effektivverwalten und die Überlebenschancen von Patienten mit schwerenKrankheitsverläufen verbessern. VOMATEC hatte im Frühjahr innerhalb wenigerWochen seine Lösung RescueWave auf die Erfordernisse des Pandemiemanagementsangepasst und sie Krisenstäben und Gesundheitsämtern über Amazon Web Serviceskostenlos bereitgestellt."Transparenz und Zusammenarbeit sind in der Pandemiebekämpfung der Schlüssel zumErfolg - und genau das ermöglichen wir mit unserer Lösung", so Dr. StephanHeuer, Geschäftsführer der VOMATEC GmbH. "Wir freuen uns sehr über dieAuszeichnung. Sie ist eine Anerkennung für die herausragende Arbeit unseresEntwicklerteams, das gemeinsam mit der antwortING PartGmbB. Rescue.CoronaAkut inkürzester Zeit an den Start gebracht hat."Spezialisierte Krisenmanagementlösung zur PandemiebewältigungRescue.CoronaAkut basiert auf der digitalen MANV (Massenanfall vonVerletzten)-Lösung RescueWave von VOMATEC, die in mehreren Städten undLandkreisen in Deutschland bereits erfolgreich im Einsatz ist. Rescue.CoronaAkutist vollständig cloudbasiert und kann daher sofort ohne Installationsaufwandgeräte- und ortsunabhängig überall dort genutzt werden, wo ein Internetzugangzur Verfügung steht. Die Lösung wird in Europa gehostet und entspricht damithohen Datenschutzanforderungen.Krisenmanagement mit Anbindung von Ärzten, Laboren und KlinikenRescue.Corona.Akut ermöglicht die Zusammenarbeit von Gesundheitsämtern, Ärzten,Laboren, Krankenhäusern und Krisenstäben in den Städten und Gemeinden, um durch