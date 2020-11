Kvasiny (ots) - - Zwei Videos aus dem SKODA AUTO Werk in Kvasiny zeigen Abläufe

im Karosseriebau, in der Lackiererei, am Montageband und im Logistikbereich des

Standorts



- Produktion der Modellreihen KODIAQ, KAROQ, SUPERB und SUPERB iV mit

Plug-in-Hybridantrieb läuft an sechs Tagen die Woche rund um die Uhr





- Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny: Video (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=537) undFootage (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=538)SKODA AUTO vermittelt einen umfassenden Einblick in die Abläufe an seinemhochmodernen Produktionsstandort Kvasiny. An sechs Tagen in der Woche produziertder Automobilhersteller hier rund um die Uhr seine Modellreihen KODIAQ, KAROQ,SUPERB sowie den SUPERB iV* mit Plug-in-Hybridantrieb. Eines der beiden Videossetzt den Fertigungsprozess dynamisch in Szene, während das zweite Videointeressante Hintergrundinformationen zur Fertigung in den Mittelpunkt stellt.In zwei Videos nimmt SKODA AUTO die Zuschauer mit auf eine Tour durch das WerkKvasiny. Dabei geht es zunächst in den Karosseriebau, wo täglich bis zu 1.500Karosserien zusammengefügt werden. Ein Großteil der anfallenden Schweißarbeitenwird hier von insgesamt 893 Robotern übernommen. Nach einem Blick in diehochmoderne Lackiererei zeigen die Videos die Montagebänder, auf denen proStunde mehr als 50 Fahrzeuge produziert werden. SKODA AUTO produziert in Kvasinyan sechs Tagen pro Woche die SUV-Modelle SKODA KODIAQ und KAROQ sowie den SKODASUPERB und den SUPERB iV mit Plug-in-Antrieb. Insgesamt rollen hier täglich rund1.200 Fahrzeuge vom Band.SKODA automatisiert die Fertigung am hochmodernen Standort konsequent undimplementiert fortwährend neue Technologien aus dem Bereich der Industrie 4.0.So setzt der tschechische Automobilhersteller hier seit September 2019 dasDigitalisierungsprojekt ,dProduction'(http://www.skoda-media.de/press/detail/3241) um. Es unterstützt bei derkorrekten Ausführung von Fertigungsschritten, weist auf Änderungen imProduktionsablauf hin und dient der Dokumentation von Qualitätskontrollen. ImNovember 2019 erhielt SKODA AUTO für ,dProduction' den Automotive LeanProduction Award (http://www.skoda-media.de/press/detail/3282/) in der Kategorie,Special Award - Smart Digital Application'.Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny: Video (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=537)Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny: Footage (https://www.skoda-media.