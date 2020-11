Frankfurt am Main (ots) -- Kontaktlose Visa Transaktionen steigen in Deutschland um 40 Prozent [1]- HypoVereinsbank gibt ab heute nachhaltige Visa Debit Karte aus- Weitere Bank- und Fintech-Partner starten mit der Ausgabe von Visa DebitKarten- Visa baut Initiativen zur Unterstützung des Handels weiter ausIm Jahr 2020 hat das digitale Bezahlen innerhalb weniger Monate eine Entwicklungvollzogen, die sonst Jahre gedauert hätte. Immer öfter greifen Verbraucher:innennun beim Bezahlen zu Karte oder Smartphone, europaweit erfolgen inzwischen über80 Prozent der Visa Zahlungen kontaktlos[2]. In Deutschland hat sich der Anteilder kontaktlosen Visa Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozenterhöht1. Die Zahlen aus dem Visa Netzwerk zeigen: Auch der europäischeOnlinehandel profitiert und erlebt mit einem Anstieg von 25 Prozent einengewaltigen Boom[3].

Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die momentane Krise ist eine gigantische Belastungsprobe für Menschen undUnternehmen weltweit", so Albrecht Kiel, Regional Managing Director CentralEurope bei Visa. "Dieses Jahr hat aber auch gezeigt, welchen Stellenwert dasdigitale Bezahlen mittlerweile einnimmt. Sei es durch den Ausbau desOnlinehandels, kontaktlose Zahlungen im Supermarkt oder im öffentlichenNahverkehr. Der praktische Nutzen digitaler Zahlungen wird für viele Menschen indieser Situation erstmals deutlich. Wir erwarten, dass dies auf lange Sicht zueiner Veränderung der Bezahlgewohnheiten führen wird."Weitere Partner starten mit der Ausgabe von Visa Debit KartenVisa Debit beantwortet die steigende Nachfrage nach einer digital verfügbarenund weltweit akzeptierten Zahlungsmethode, die alle modernen Bezahlformen ineiner Karte vereint: Sie kann online, kontaktlos und mobil am Point of Salesowie beim Bezahlen per App verwendet werden. Deswegen ist Visa Debit eineKarte, die Konsument:innen in nahezu allen Bezahlsituationen einsetzen können.Zudem haben Visa Karteninhaber:innen dank der direkten Verknüpfung mit demBankkonto stets die komplette Übersicht über ihre Ausgaben. Visa DebitKarteninhaber:innen sind dabei durch das Zero Liability Versprechen geschütztund haften nicht für Zahlungen, die sie nicht autorisiert haben[4].Zahlreiche Partnerbanken und Fintechs bieten bereits Visa Debit an, dazu gehörenunter anderem die ING, Consorsbank, tomorrow, finom, Kontist, Penta und VividMoney. Mit dem Zahlungsdienst Samsung Pay kam im Oktober die erste virtuelleVisa Debit Karte auf den deutschen Markt, die mit nahezu jedem deutschenBankkonto verknüpft werden kann. Vor Kurzem hat die Comdirect im Rahmen derPartnerschaft mit o2 bereits mit der Ausgabe einer Visa Debit Karte für das o2