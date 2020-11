Babcock International-Aktie fällt nach Gewinneinbruch

Die Aktie von Babcock International (BAB.UK) brach zu Beginn der Sitzung um mehr als 8,0% ein, nachdem der britische Maschinenbaukonzern einen Rückgang des Gewinns vor Steuern verzeichnete, nachdem die Pandemie höhere Kosten als erwartet verursachte und den Handel in seinem zivilen Luftfahrtgeschäft negativ beeinflusste. Der Gewinn vor Steuern ging von 152,5 Mio. GBP im Jahr 2019 auf 55,3 Mio. GBP zurück, die Einnahmen von 2,1 Mrd. GBP gingen um 4% zurück, und der zugrunde liegende Betriebsgewinn von 143,1 Mio. GBP lag unter dem des Vorjahres von 250,6 Mio. GBP. Der Betriebsgewinn war mit 76,2 Millionen GBP um 55% niedriger als im Vorjahr.

David Lockwood, der Chief Executive Officer, sagte, dass die Nachfrage nach seinen kritischen Dienstleistungen zwar insgesamt stabil geblieben sei, die durch die Pandemie verursachten zusätzlichen Kosten und Ineffizienzen jedoch die Rentabilität beeinträchtigt hätten.

„Unser Betriebsergebnis im ersten Halbjahr spiegelt diese Auswirkungen von Covid-19 ebenso wider wie Veräußerungen, die Auswirkungen des staatlichen Insourcing von Magnox und Dounreay und den schwachen Handel in der Zivilluftfahrt", sagte er.

"In den kommenden Monaten werden wir unsere strategischen Prioritäten, die Ausführung und die Ergebnisse überprüfen. Ich freue mich darauf, im Mai darüber Bericht zu erstatten. In der Zwischenzeit konzentrieren wir uns weiterhin darauf, für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre Leistungen zu erbringen, und blicken weiterhin mit Zuversicht in die Zukunft".

Babcock International hat aufgrund der anhaltenden Ungewissheit über die Auswirkungen der Pandemie auf seine Märkte, einschließlich der Reaktionen der Regierung und der Kunden, für dieses Jahr keine finanziellen Prognosen vorgelegt.

Die Aktie von Babcock International (BAB.UK) fiel zu Beginn der Sitzung um mehr als 8%, aber den Verkäufern gelang es nicht, die Abwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, und der Kurs kehrte über den 200er-SMA (rote Linie) und die Aufwärtstrendlinie zurück. Wenn es den Käufern gelingt, die volle Kontrolle über den Markt wiederzuerlangen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 3,76 GBP eingeleitet werden. Sollte sich der Rückgang hingegen vertiefen, läge die nächste Unterstützung bei 2,80 GBP. Quelle: xStation 5



