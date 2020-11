OECHSLER beschleunigt und revolutioniert mit kunststoffbasierter 3D-Druck-Technologie die Großserienproduktion von Kunststoffelementen (FOTO)

Ansbach (ots) - OECHSLER revolutioniert mit kunststoffbasierter

3D-Druck-Technologie Großserienproduktion von American Football-Helmen



- In 100 Tagen vom Prototyp zur Massenproduktion von Dämpfungselementen für

innovativen American-Football-Helm von Marktführer Riddell

(http://riddell-reconditioning.de/was-ist-reconditioning/)

- Von der US-amerikanischen Football League-Initiative zum Testsieger gekürt:

3D-Gitternetzprodukt von OECHSLER verbessert Schutzwirkung der Riddell-Helme

- Als Produktionstechnologie der Zukunft bietet die additive Fertigung OECHSLER

große Wachstumspotenziale



Die OECHSLER AG ("OECHSLER"), eine führende Unternehmensgruppe der

Kunststofftechnik mit globaler Präsenz und Hauptsitz in Ansbach/Mittelfranken,

produziert mit seiner globalen Flotte von 3D-Druckern die

Kunststoffgitter-Helm-Dämpfungselemente für den innovativen American

Football-Helm "Riddell SpeedFlex Diamond".





Dank der ausgewiesenen Kompetenz von OECHSLER in der kunststoffbasierten3D-Druck-Technologie mit Maschinen des Silicon-Valley-3D-Druck-Pioniers CarbonInc. gelang es Riddell, eine neue Produktgeneration schnell in den Markt zubringen und damit einen Wettbewerbsvorteil zu realisieren. Riddell gilt fürAmerican Football als anerkannter Marktführer auf dem Gebiet derHelmtechnologie. Vom Prototyp bis zum Start der Großserienproduktion durchOECHSLER vergingen weniger als 100 Tage - und das ungeachtet deszwischenzeitlichen Pandemieausbruchs und den daraus resultierendenHerausforderungen im Verlauf des Projekts.Im Rahmen des Projekts kamen dabei OECHSLER Additive Manufacturing Kapazitätensowohl am Standort Ansbach-Brodswinden als auch im Werk Taicang, China, zumEinsatz.3D-Gitternetzkonstruktion ersetzt Schaumstoff-DämpfungselementeDas Besondere am neuen SpeedFlex Diamond Helm von Riddell ist die3D-Gitterkonstruktion für Dämpfungselemente, die den bislang genutztenSchaumstoff in den Helmeinsätzen substituiert. Das Gitternetz besteht austausenden von stabförmigen, elastischen Verbindungen und berücksichtigt dieneuesten Erkenntnisse der Stoßanalyse. Es ermöglicht bionische Strukturen, dieden Helm individualisierbar, leichter, komfortabler und atmungsaktiver machen.Insbesondere verbessern sie den Schutz des Spielers durch eine Optimierung derDämpfungseigenschaften des Helms, die für die Anforderungen verschiedenerBereiche, wie zum Beispiel Stirn, Schläfen und Hinterkopf maßgeschneidertprogrammiert werden können.Die US-amerikanische Football League NFL hat im Rahmen ihrer "Play Smart, PlaySafe"-Initiative das mit den OECHSLER-Komponenten produzierte Helmmodell daherauf Grundlage eines unabhängigen Vergleichs zum Testsieger (https://www.playsmar