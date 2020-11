Frankfurt am Main (ots) -



- Die 16 Landessieger aus über 500 Bewerbungen stehen fest

- ooia GmbH aus Berlin wird als Bundessieger ausgezeichnet

- Hoffmann Dienstleistungen für die werbende Wirtschaft GmbH aus Niedersachsen

erhält Sonderpreis Mutmacher

- BRACENET GmbH aus Hamburg erhält Sonderpreis Social Entrepreneurship



Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe junge Unternehmen mit dem KfW Award

Gründen aus. In diesem Jahr fiel die Entscheidung für die Ausrichtung des

Wettbewerbs nicht leicht, da auch die Gründer- und Start-up-Szene von den

Auswirkungen der Corona-Pandemie stark betroffen ist.





Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW: "Mit diesem Preis möchte die KfWsowohl die erfolgreichen Gründerinnen und Gründer auszeichnen als auch dazubeitragen, dass der Mut zur Selbstständigkeit öffentliche Anerkennung erhält.Besonders in diesem Jahr fungiert der Wettbewerb als Mutmacher und würdigt dieenormen Leistungen junger Unternehmen."Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie bewertet denUnternehmenswettbewerb der KfW als wichtigen Indikator. "Über 500 Bewerbungenzeigen, dass sich engagierte Gründerinnen und Gründer auch in schwierigen Zeitennicht aufhalten lassen, sondern Ihre Konzepte den Gegebenheiten anpassen oderneue Lösungen finden, die gleichzeitig die Digitalisierung vorantreiben. Das istein gutes Signal für unsere Wirtschaft und ich beglückwünsche alle Unternehmenzu ihrem verdienten Sieg!"Die Preisträger des KfW Awards 2020 in den einzelnen Bundesländer sind:Baden-Württemberg: Kamedi GmbH (Thermo-Stick Insektenstiche)Bayern: e-bot7 GmbH (KI Plattform zur Kundenkommunikation)Berlin: ooia GmbH (Perioden- und Inkontinenzunterwäsche)Brandenburg: ME Energy - Liquid Electricity GmbH (Unabhängige E-Ladesysteme)Bremen: ELISE GmbH (Software für Entwicklungsingenieure)Hamburg: Sympatient GmbH (Digitale Therapien mit VR-Unterstützung)Hessen: Wingcopter GmbH (Lieferdrohnen)Mecklenburg-Vorpommern: DJAMACAT GmbH (Game-Studio)Niedersachsen: Buses4Future GmbH (Brennstoffzellenbusse)Nordrhein-Westfalen: oculavis GmbH (AR Remote Service Plattform)Rheinland-Pfalz: Anyblock Analytics GmbH (Blockchain Solution Provider)Saarland: SEAWATER Cubes GmbH (Aquakulturanlage für Meeresfische)Sachsen: madebymade GmbH (Insektenzuchtanlage)Sachsen-Anhalt: DENKweit GmbH (Strommessung und KI Datenauswertung)Schleswig-Holstein: Bareways (Straßenzustandsanalysen für Routing undNavigation)Thüringen: rooom AG (Virtuelle und hybride Events in 3D, AR und VR)Am Wettbewerb teilgenommen haben Unternehmen aller Branchen ab Gründungsjahr