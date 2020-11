Frankfurt/München (ots) - Banken werden ihre physische Präsenz reduzieren.

Sofortige Maßnahmen zur Einführung von digitalen Vertriebsmodellen sind

notwendig. Neue Wege zur effektiven Kundenansprache müssen gefunden und eine

Strategie für externe Partner definiert werden.



In ihrer Global Sales Study* hat die globale Strategie- und Marketingberatung

Simon-Kucher & Partners die Auswirkungen von COVID-19 auf den Bankenvertrieb

untersucht. Der Absatz vieler Produkte hat in der COVID-19-Krise gelitten,

beispielsweise die Konsumentenfinanzierung, Leasing oder Handelsfinanzierung.

Banken reagieren mit Filialschließungen und versuchen, ihre

Digitalisierungsinitiativen zu beschleunigen. Die Zahl der traditionellen

Filialen wird laut 44 Prozent der Befragten um mehr als zehn Prozent abnehmen,

während Online- und Omnikanal-Vertrieb nach Einschätzung von 83 Prozent bzw. 88

Prozent der Befragten in Zukunft wichtiger werden.





56 Prozent der Befragten sind jedoch unzufrieden mit dem Erfolg der bisherigendigitalen Initiativen. Hier sehen sie einen Wettbewerbsnachteil ihrer Institute:Die Teilnehmer sind der Auffassung, dass sie im Online-Bereich (52 Prozent) undim Omnikanal-Bereich (46 Prozent) schlechter abschneiden als Mitbewerber. TrotzCOVID-19 wurden Verkaufsprozesse in 40 Prozent der Fälle immer noch vollständigoffline durchgeführt. Vollständige Online-Verkaufsprozesse sind oft nur für einesehr begrenzte Anzahl von Produkten gewährleistet.Kundenbetreuer werden laut den meisten Befragten nicht im selben Ausmaß wieFilialen abgebaut. Für den Erfolg im neuen Omnikanal-Vertrieb sind aber neueAnsätze, Kenntnisse und digitale Tools entscheidend. Zwar sind digitaleHilfsmittel während des Kaufprozesses in vielen Instituten verfügbar, aber nur44 Prozent der Befragten sind zumindest einigermaßen zufrieden mit diesenInstrumenten."Der Handlungsdruck zur Digitalisierung wurde durch COVID-19 also nochmaldeutlich verstärkt. Das Kundenverhalten wird immer digitaler und der Verlust vonpersönlichen Berührungspunkten mit Kunden ein immer größeres Problem. Umsowichtiger wird es, das Verhalten der Kunden analytisch besser auszuwerten unddaraus konkrete Vertriebsinitiativen abzuleiten. Gerade hier hinken viele Bankenhinterher. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit Drittanbietern und Plattformen einzentraler Erfolgsfaktor, um neue Kunden zu erreichen und bestehende besser zubedienen", sagt Jens Baumgarten, Senior Partner und Global Head of Banking beiSimon-Kucher & Partners.Während die meisten Befragten einfache Kundensegmentierungen auf der Grundlagevon historischen, demographischen Daten im Einsatz haben, sind nur wenige Bankenin der Lage, datenbasiert bedarfsorientierte Segmente abzuleiten. DieHindernisse für eine effektivere Segmentierung zeigen sich in einem Mangel anDaten zum Kundenverhalten, IT- und Compliance-Beschränkungen, schwachenorganisatorischen und technologischen Infrastrukturen oder Schwachstellen beider Verwendung von Daten. Eine zielgerichtete Kundenansprache auf Basis einerbedarfsorientierten Segmentierung ist aber erfolgsentscheidend, da 80 Prozentder Befragten Cross-/Up-Selling mit bestehenden Kunden als Hauptquelle ihreskünftigen Wachstums sehen.Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass Marktplätze, Makler und Aggregatoren inden nächsten Jahren zu wichtigeren Kanälen für Vertrieb und Kundenbeziehungenwerden. Allerdings haben 44 Prozent der Banken keine klare Strategie für denUmgang mit diesen neuen Marktteilnehmern. Damit riskieren sieFehlentscheidungen, die den Verlust der Kundenbeziehung mit sich bringenkönnten.Jens Baumgarten fasst zusammen: "Banken müssen jetzt handeln, entlang folgenderdrei Dimensionen: Erstens, Digitalisierung der Vertriebsmodelle, wenigerFilialen, mehr Omnikanal. Zweitens, effektivere Ansprache von Kunden durchanalytische Prozesse zur Segmentierung und in der Beratung. Drittens, klareStrategien für die Zusammenarbeit mit externen Partnern."Matthias Nisster, Partner und Experte für Regionalbanken, ergänzt mit Blick aufregionale Institute in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Regionalbankenunterziehen ihre ausgeprägte Vertriebs-DNA aktuell einer Omnikanal-Kur undbereiten sich auf ein neues Gleichgewicht in bestehenden und neuenVertriebskanälen vor."*Über die Studie: Die 'Global Sales Study - Banking & Financial Institutions'wurde von Simon-Kucher & Partners im Oktober 2020 durchgeführt. Über 300Führungskräfte, überwiegend aus der Geschäftsleitung oder aus dem Vertriebs-,Produkt- und Marketing-Management wurden zu den wichtigsten Verkaufstrends imBankwesen befragt.