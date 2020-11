Texas Cardiac Arrhythmia Institute im St. David's Medical Center veranstaltet virtuelles internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen

EPLive ist eine intensive, zweitägige Fortbildungsveranstaltung für praktizierende klinische Herzelektrophysiologen, Elektrophysiologen-Assistenten und allgemeine Kardiologen, die ein Interesse an der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen haben, einer Erkrankung, bei der das Herz mit einem unregelmäßigen oder abnormalen Rhythmus schlägt. Echte Fälle vor Ort in dem neuen, hochmodernen Elektrophysiologie-Zentrum im St. David's Medical Center dienen vorrangig als Lehrmittel, begleitet von fachkundigem Kommentar.

AUSTIN, Texas, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 3. und 4. Dezember 2020 veranstaltet das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) im St. David's Medical Center sein fünftes internationales Symposium zu komplexen Arrhythmien, EPLive 2020. Die diesjährige Veranstaltung findet aufgrund der Pandemie virtuell statt.

„EPLive zieht führende Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Elektrophysiologie aus Europa, Asien und Lateinamerika sowie Experten aus den gesamten Vereinigten Staaten an", sagte Dr. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinische Direktor von TCAI und EPLive-Kursleiter. „Noch wichtiger ist, dass wir so die neuesten Fortschritte bei den interventionellen elektrophysiologischen Verfahren am Herzen teilen können und den Umfang der elektrophysiologischen Behandlungsoptionen, die allen Patienten zur Verfügung stehen, erweitern können. Dadurch verbessert sich letztlich die Versorgung von Patienten auf der ganzen Welt."

Herzrhythmusstörungen werden durch Probleme mit dem elektrischen System des Herzens verursacht. Viele Herzrhythmusstörungen werden mit modernen Ablationsverfahren behandelt, bei denen die Teile des Herzmuskels verbrannt, eingefroren oder neutralisiert werden, die durch abnormale elektrische Impulse die unregelmäßigen Herzschläge auslösen. EPLive soll den Teilnehmern ein besseres Verständnis der Techniken vermitteln, die zur Behandlung atrialer und ventrikulärer Arrhythmien, zur Implantation komplexer Geräte und zur Extraktion fehlerhaft funktionierender Geräte eingesetzt werden.