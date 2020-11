^ DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung Nova Minerals Limited schließt eine Aktienplatzierung in Höhe von 21 Mio. AUD ab, um das Explorations- und Entwicklungsprogramm auf Estelle Gold zu beschleunigen

Nova Minerals Limited schließt eine Aktienplatzierung in Höhe von 21 Mio. AUD ab, um das Explorations- und Entwicklungsprogramm auf Estelle Gold zu beschleunigen

25.11.2020 / 13:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Nova Minerals Limited (Nova oder Unternehmen) (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3) teilt mit, dass das Unternehmen feste Zusagen für eine Platzierung erhalten hat, um ungefähr 21 Mio. AUD (vor Kosten) zu beschaffen ("Platzierung").



Der Nettoerlös des Angebots wird verwendet, um die Entwicklung und das Ressourcenwachstum voranzutreiben, während Nova ihren Weg zur Goldproduktion fortsetzt.



- Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 21 Mio. AUD (Bruttoerlös) an anspruchsvolle und institutionelle Investoren in Australien und im Ausland.

- Preisnachlass von 10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 10 Tage (VWAP).



- Das Interesse der Anleger signalisiert eine starke Bestätigung der Größe und des Umfangs des Goldbezirks Estelle.



- Der Erlös der Platzierung wird zur Beschleunigung der Entwicklung des Projekts verwendet, indem Folgendes finanziert wird:



- Laufende Erweiterungs- und Definitionsbohrungen zur Vergrößerung der aktuellen 3,3 Mio. Unzen umfassenden Lagerstätte Korbel Main.

- Fortlaufende Bohrungen in Korbel Main im Laufe des Jahres 2021 zur Erweiterung des Ressourceninventars auf Korbel Main (Block A und Block B), Block B, südöstliche Erweiterung, Blöcke C und D, Kathedrale, You Beauty, Isabella und Sweet Jenny.



- Regionale Erkundung fortgeschrittener Ziele.



- Geringere Bohrkosten durch Einrichtung einer Infrastruktur zur Bohrkernzerkleinerung vor Ort.



- Initiierung eines Arbeitsprogramms zur Umweltprüfung (Environmental Assessment, EA).



- Abschluss der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) und der Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS).

- Allgemeines Betriebskapital und Angebotskosten.



- Aktualisierung der Ressource Snow Lake (Lithiumprojekt Thompson Brothers)

Christopher Gerteisen, CEO der NVA, kommentierte: "Diese Kapitalbeschaffung wird es uns ermöglichen, unsere Dynamik aufrechtzuerhalten, während wir den vollen Wert eines unserer Assets erschließen, das unserer Meinung nach Bezirksgröße hat und immensen Spielraum für weiteres Ressourcenwachstum besitzt.