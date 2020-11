Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 123

Kursziel alt: 123

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN belässt Nestle auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach dem Verkauf von Aktivitäten in China auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Franken belassen. Dieser sei früher vollzogen worden als erwartet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am …