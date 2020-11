Das Biotechnologieunternehmen CureVac gab am Montag bekannt, dass es den neuen Corona-Impfstoff auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) von der Wacker Chemie produzieren lassen will. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zur Produktion des COVID-19 Impfstoffkandidaten CVnCoV wurde unterschrieben und soll im ersten Halbjahr 2021 am Standort Amsterdam beginnen. Die Vorbereitungen für den Produktionsstart, Technologietransfer und die Testläufe haben bereits begonnen. An dem Standort von Wacker Chemie in Amsterdam sollen pro Jahr mehr als 100 Millionen Dosen des Impfstoffes von CureVac hergestellt werden, mit dazugehörigen Erweiterungsoptionen.

Dem Unternehmen Wacker Chemie hatte dies zu Beginn dieser Woche merklichen Auftrieb verliehen und das Wertpapier sogleich über eine sehr wichtige Hürde aus 2018/2019 von rund 95,00 Euro aufwärts verholfen. Damit könnte nun ein Folgekaufsignal zementiert werden und mittelfristig weitere Gewinne sichern.