Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund zwölf für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieses Top liegt bei 15,18 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die fallende Messer als Chance begreifen, bekommen heute eine Einstiegsgelegenheit. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

Fazit: Diese SLM Solutions-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.