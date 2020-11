Nichtfinanzielle Steuerungsgröße liegt in 2020 über den Erwartungen

DGAP-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges edding Aktiengesellschaft: Krisensichere Kultur: Mitarbeiter-Zufriedenheit bei edding auch in Zeiten von COVID-19 hoch 25.11.2020 / 13:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zu den wichtigsten nichtfinanziellen Steuerungsgrößen bei edding zählen die Ergebnisse der jährlichen Mitarbeiterbefragung. Hier messen wir die Zustimmungswerte der Mitarbeiter in den Dimensionen Mitarbeiter-Engagement und Qualität des Leistungsumfelds.

Im Jahr der COVID-19-Pandemie hatten wir aufgrund der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen und der Aussicht auf weitgehend gering ausfallende variable Vergütungsbestandteile eher mit einem Rückgang der Ergebnisse gerechnet.

Tatsächlich ist der Zustimmungswert beim Mitarbeiter-Engagement von 87% auf 88% angestiegen, was den bisher zweithöchsten gemessenen Wert darstellt; lediglich in 2016 lag dieser mit 89% noch etwas höher. Die Qualität des Leistungsumfelds wurde mit 82% - wenngleich nur in der Nachkommastelle - ebenfalls leicht besser beurteilt als im Vorjahr.

Der Vorstand der edding AG sieht hierin einen Beweis für die ausgezeichnete, krisenfeste Kultur eddings und bedankt sich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gerade in diesen schwierigen Zeiten eng zusammenstehen und unser Unternehmen mit höchster Motivation durch dieses herausfordernde Umfeld führen.

Dass es sich dabei um herausragende Ergebnisse handelt, bestätigt uns auch Dr. Matthias Zimmermann von der LOGIT Effectory GmbH, München, die diese Befragung jährlich bei uns durchführt: "Dabei muss edding auch den externen Vergleich nicht scheuen. Der gemeinschaftlich feste Wille an einem Strang zu ziehen sorgt auch im Jahr der Corona-Krise für Top-Werte im internationalen Benchmarkvergleich mit unseren rund 1.200 Kunden. Gerade im Bereich Commitment und Zusammenhalt zählt edding zu den besten 10% unserer Kunden.", so Dr. Zimmermann.