HSBC stuft Volvo B auf 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Volvo B von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 235 schwedische Kronen angehoben. Analyst Sean McLoughlin passte nach der Berichtssaison seine Schätzungen für die Investitionsgüterbranche in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an. Bei den Schweden begrüßt er das neue Geschäftsmodell mit der Marktführerschaft bei Elektro-Lkw. Zudem hebt er die starke Nachfrage in den USA und allgemein bei Baumaschinen hervor./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 18:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.