Corona-Politik bedroht unsere Kinder / Forscher sehen Lösung in neuem Geldsystem

Künzelsau (ots) - Kinder, Eltern und Lehrer sind am Limit. Ärzte, Psychologen

und Familienpolitiker schlagen Alarm. Sie alle sehen das Kindeswohl durch die

aktuelle Krisenpolitik massiv gefährdet. Quarantäneregeln, Schulschließungen und

Kontaktbeschränkungen bringen nicht nur Kinderschützer auf die Barrikaden. Laut

Unicef verhungerten schon vor Corona 15.000 Kinder pro Tag. Durch die

Corona-Maßnahmen hat sich der weltweite Hunger dramatisch verschlimmert. Um für

Kinder eine sichere Basis für ihre gesunde Entwicklung zu schaffen, fordern die

Wirtschaftsbioniker der Gradido-Akademie eine Transformation des Finanzsystems.

Diese würde weltweit die Armut beenden und gleiche Entwicklungschancen für alle

Kinder sichern.



"Fenster auf, Maske an!" - Preußens Gloria ist kein Krisenmanagement





Das derzeitige Schulsystem wurde im alten Preußen entwickelt, um getreueUntertanen heranzuziehen. Es verbreitete sich rasch über den ganzen Globus. DerPhilosoph Richard David Precht mahnt seit Jahren, dass dieses Bildungsideal nachallem, was man heute über Entwicklungspsychologie wisse, völlig daneben liege.Auch Bernd Hückstädt, der Mitbegründer der Gradido-Akademie, beobachtet mitwachsender Sorge, "dass es weltweit an Geld und am Willen fehlt, dieöffentlichen Schulen so weiterzuentwickeln, wie das angesichts derHerausforderungen unserer Zeit nötig wäre. Das ist ein echtes Armutszeugnis füreine Weltgemeinschaft, deren Wohlergehen maßgeblich von einer ganzheitlichenBildung ihrer Mitglieder abhängt."Privilegierte besuchen PrivatschulenSo ist es wenig überraschend, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler auchhierzulande private Schulen besuchen. Laut Statistischem Bundesamt erhöhte sichdie Zahl der allgemeinbildenden und beruflichen privaten Schulen in Deutschlandvon 1992/1993 bis 2018/19 um stolze 79,8 Prozent. Viele Eltern, die es sichleisten konnten, zahlten schon im Jahr 2016 pro Jahr und Kind durchschnittlich2.000 Euro für den Platz an einem privaten Lehrinstitut.Kinderarmut statt ChancengleichheitDie vielen Kinder aus weniger begüterten Familien partizipieren an dieserEntwicklung nicht. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung prägt Armut denAlltag von mehr als einem Fünftel aller Kinder in Deutschland. Das sind 21,3Prozent bzw. 2,8 Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Corona-Kriseverschärft deren Situation spürbar weiter. Arbeitsplatzverlust, Existenzangst,zunehmender Geldmangel und räumliche Enge lassen außerdem viele familiäreKonflikte eskalieren. Homeschooling ist dort undenkbar, wo es den Eltern nichtnur an Zeit, sondern auch an Kompetenz fehlt. "Chancengleichheit siehtvollkommen anders aus", folgert der Wirtschaftsbioniker Hückstädt und ergänzt: