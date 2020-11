Grasbrunn (ots) - Paraguay, wo der Unternehmer seit über zwei Jahrzehnten lebt

und arbeitet, generiert auch in Pandemie-Zeiten stattliche Renditen für

Agro-Investoren.



Agri Terra verbindet deutsche und südamerikanische Mentalität





"Wir investieren seit Jahren in die Landwirtschaft, dabei insbesondere inZitrusfrüchte, Rinderzucht und Gemüseproduktion in Paraguay, was uns inDeutschland schon ein wenig exotisch erscheinen lässt. Wir betreiben diesesGeschäft privat schon seit 25 Jahren und haben sehr zuverlässige Partner vorOrt, die mit der traditionellen Landwirtschaft aufgewachsen sind.", so CarstenPfau. Die hohen Renditen, die das südamerikanische Paraguay für Investoren soattraktiv macht, seien sowohl in niedrigen Kosten für Produktion und Land alsauch den geringen Steuern begründet. "Die Preise bei Verkauf unserer Produktesind oftmals identisch zu den Preisen in anderen Ländern, auch z.B. Europa oderden USA, aber auf der Kostenseite haben wir einfach sehr viel weniger zubezahlen, daraus entstehen solide Gewinne, die in Südamerika aber als ganznormal gelten", berichtet der Investor weiter. Mit der Zeit hat sich dasFamilienunternehmen auch für externe Investoren geöffnet, mit großem Erfolg.Leute mit Interesse an Investitionen in die südamerikanische Landwirtschaftsehen in Carsten Pfau den idealen Ansprechpartner, schließlich ist er schonlange vor Ort, spricht die Landessprache und versteht die südamerikanischeMentalität. Anleger aus den USA, Europa, Kanada und einigen asiatischen Ländernwissen das sehr zu schätzen.Agri Terra mit Sitz in München ist spezialisiert auf sogenannte alternativeInvestments in Südamerika: "Wir kombinieren unser Kapital mit Anlegergeldern,kaufen damit Land und entwickeln darauf Plantagen. Paraguay bietet aufgrund desausgesprochen fruchtbaren Bodens, ausgiebig Sonne und beinahe unerschöpflichenWasservorräten optimale Bedingungen für das Wachstum von Zitrusfrüchten". DieTatsache, dass die Agri Terra nach all den Jahren immer noch ein echtesFamilienunternehmen ist, gefällt den meisten Investoren ganz besonders gut. SeitGründung in 2012 leiten die Brüder Carsten und Michael Pfau die Geschicke desUnternehmens, aber auch andere Familienmitglieder sind in den Betriebeingebunden. "Unsere besondere Leistung ist es, eine Brücke zwischen den sounterschiedlichen Mentalitäten in unterschiedlichen Ländern schlagen zu können.Wir sind eine Art Adapter zwischen der oftmals schwierigen Mentalität inSüdamerika und Gebräuchen und Gewohnheiten in Ländern wie z.B. Deutschland oderder Schweiz. Unser Erfolg basiert darauf, diese so unterschiedlichen Weltenmiteinander zu verbinden", so Carsten Pfau weiter.