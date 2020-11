GoldMining präsentiert auf der H.C. Wainwright Virtual Mining-Konferenz am Montag 30. November 2020

Vancouver, British-Columbia - 25. November 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass der Chairman und Gründer des Unternehmens, Amir Adnani, bei der H.C. Wainwright Mining Conference am Montag, den 30. November 2020 um 13:30 Uhr ET einen Vortrag halten wird. Investoren sind eingeladen, sich für die Live-Übertragung der GoldMining-Konferenz unter https://bit.ly/3fxAui2 zu registrieren.

Darüber hinaus wird Herr Adnani bei der H.C. Wainwright Mining Podiumsdiskussion um 12:30 Uhr ET sprechen. Das Bergbau-Panel wird von Carolin Roth, freiberufliche Moderatorin bei CNBC International, im Rahmen der virtuellen Konferenz "Bergbau für etwas Urlaubsjubel" von H.C. Wainwright moderiert. Weitere Podiumsteilnehmer sind: Ross J. Beaty (Pan American Silver Corp.), Robert Quartermain (ehemaliger CEO von Pretium Resources Inc. ) und Marin Katusa, Bestsellerautor und Fondsmanager der New York Times.

Interessierte Investoren können sich für den Live-Webcast von GoldMining und das Bergbaupanel am 30. November auf der H.C. Wainwright's Virtual Mining Conference unter www.hcwevents.com/mining anmelden.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen und zukünftige Pläne in Bezug auf die Geschäftspläne und Strategien von GoldMining und Gold Royalty. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen in Bezug auf das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining und GoldMining Royalty tätig sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausblickenden Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, darunter: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die im Jahresinformationsformular GoldMiningꞌs für das am 30. November 2019 endende Jahr, in der Diskussion und Analyse des Managements sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher vorausblickender Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Revisionen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.