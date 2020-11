DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

CSR-KOMMENTAR Nr. 10/2020: Was hat es mit dem R-Wert auf sich?



25.11.2020

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Kennzahlen, die während der COVID-19-Pandemie im Fokus der Öffentlichkeit stehen, haben sich im Verlauf der Krise geändert. War es zunächst die Zahl der Neuinfektionen und später die Verdopplungszeit, so steht jetzt die Reproduktionszahl R im Vordergrund. Während die ersten beiden Größen auch statistischen Laien verständlich sind, bedarf der sogenannte R-Wert einer Erklärung. Ihm wollen wir uns daher in unserem aktuellen CSR Kommentar widmen. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Rückmeldungen.