PRESSEMITTEILUNG UND INVESTOR NEWS



Ausschüttung zusätzlicher Dividende



Befesa schüttet zusätzliche Dividende von 10 Mio. EUR aus

- Gesamtdividendenausschüttung in 2020 entspricht 30% des Jahresgewinns 2019 (25 Mio. EUR / 0,73 EUR je Aktie)



- Sequentielle Erholung setzt sich fort



- Zink-Hedging bis Januar 2023 erweitert; erhöht Transparenz von Ertrags- und Cashflow-Entwicklung



- Expansion in China schreitet planmäßig voran



Luxemburg, 25. November 2020 - Befesa S.A. ("Befesa"), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, hat beschlossen, seinen Aktionären eine zusätzliche Dividende von 10 Mio. EUR bzw. 0,29 EUR je Aktie auszuschütten. Wie im April angekündigt, hatte der Vorstand von Befesa diese Option auf Grundlage der Neunmonatsergebnisse 2020 geprüft. Zusammen mit der Dividendenausschüttung von 15 Mio. EUR (0,44 EUR je Aktie) im Juli schüttet Befesa 2020 damit eine Gesamtdividende von 25 Mio. EUR (0,73 EUR je Aktie) an seine Aktionäre aus. Dies entspricht 30% des Jahresgewinns 2019 von 82,7 Mio. EUR. Der Dividendenabschlag findet am 30. November 2020 statt, der Dividendenstichtag ist der 1. Dezember 2020 und die Auszahlung findet am 4. Dezember 2020 statt.



Befesa erwartet darüber hinaus, dass sich die sequentielle Erholung weiter fortsetzt. Für das vierte Quartal prognostiziert das Unternehmen im Quartalsvergleich eine erneute Verbesserung des Ergebnisses. Erst kürzlich hatte das Unternehmen die Mitte seiner EBITDA-Jahresprognose für 2020 von 100 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR bestätigt.



Zudem hat Befesa sein für die Jahre 2021 und 2022 bestehendes Zink-Hedging bis Januar 2023 ausgeweitet. 60-75% des Zinkvolumens wurden zu soliden Preisen von ca. EUR 2.200 pro Tonne abgesichert und damit die Transparenz bezüglich der Entwicklung von Erträgen und des Cashflows erhöht.

Befesas Expansionsprojekte in China schreiten weiterhin planmäßig voran. Die ersten beiden hochmodernen EAF-Stahlstaub-Recyclinganlagen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 und nach dem Sommer 2021 fertiggestellt.