Stellungnahme zu Cerro de Pasco

MONTRÉAL, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt : N8HP) („CDPR" oder das „Unternehmen") nimmt Stellung zu Cerro de Pasco und zur bevorstehenden Volksabstimmung in der Schweiz, mit der am 29. November 2020 über die „Verantwortlichkeiten von Konzernen mit weltweiter Geschäftstätigkeit" entschieden werden soll.