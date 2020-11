RESULT OF USD TENDER OPERATION Nachrichtenquelle: globenewswire | 25.11.2020, 15:00 | 18 | 0 | 0 25.11.2020, 15:00 | Auction Auction results Auction date 2020-11-25 Settlement date 2020-11-30 Maturity date 2021-02-22 Term, days 84 Offered volume, USD bn 50 Marginal interest rate, % na Allotment at marginal interest rate, % 0.00 Total bid amount, USD bn 0 Number of bids 0 Alloted volume, USD bln 0





