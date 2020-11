MedAlliance meldet erfolgreichen Abschluss der klinischen Studie ISABELLA zur Behandlung von dysfunktionalen AV-Fisteln bei Hämodialysepatienten

ISABELLA (Intervention with SELUTION SLR Agent Balloon for Endovascular Latent Limus therapy for failing AV Fistulas) ist eine prospektive, nicht verblindete, einarmige Studie mit einem Zentrum und mehreren Prüfärzten, die die Sicherheit und Durchführbarkeit von SELUTION SLR 018 DEB zur Behandlung von dysfunktionalen AV-Fisteln bei 40 Hämodialyse-Patienten untersucht.

Das Versagen des Hämodialysezugangs trägt weltweit zu erheblicher Morbidität bei und verursacht Kosten für Patienten und das Gesundheitssystem. Bedeutende Ressourcen und ein hoher Anteil der Arbeit von Gefäßchirurgen, Nephrologen und interventionellen Radiologen werden darauf aufgewendet, die Zugangsdurchgängigkeit wieder zu gewährleisten. Eine Möglichkeit, die das Versagen des Zugangs verringert oder die Lebensdauer des Zugangs verlängert, wäre daher von Vorteil. Bei der Behandlung von Hämodialyse-Zugangsfehlern hat sich mit dem Einsatz von DEBs ein Paradigmenwechsel bei der Restenose vollzogen - ähnlich wie DEBs auch schon die Behandlung von Restenosen bei Koronarpatienten nach einer Stent-Implantation und von PAK beeinflusst haben.

Ziel dieser Studie ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit von SELUTION SLR 018 DEB bei der Behandlung von dysfunktionalen AV-Fisteln bei Patienten mit Nierenversagen im Endstadium, die sich einer Hämodialyse unterziehen, zu bestimmen. Der erwartete klinische Nutzen besteht darin, die primäre Durchgängigkeit der Zielläsion zu verbessern und die Zahl der Re-Interventionen bei stenotischen AV-Fisteln von Hämodialyse-Patienten und damit die Morbidität in dieser fragilen Patientenpopulation im Vergleich zur konventionellen Ballonangioplastie ((„Cutting Balloon Angioplasty", CBA) zu reduzieren. Der angestrebte Wirksamkeitsendpunkt ist die primäre Durchgängigkeit der primären Läsion über einen Zeitraum von sechs Monaten und der Sicherheitsendpunkt die Abwesenheit von lokalisierten oder systemischen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die eine Beteiligung des AVF-Systems nahe legen, über einen Zeitraum von 30 Tagen. Die Studie hat vor kurzem die Einschreibung von 40 Patienten abgeschlossen und wird sie zwei Jahre lang im Singapore General Hospital (SGH) weiterverfolgen. In diesem Krankenhaus werden jährlich über 3000 Eingriffe zur Wiederherstellung des Zugangs durchführt.