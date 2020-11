In dieser Woche beenden die Koalitionsfraktionen ihre Beratungen zum Bundeshaushalt 2021. Die Zahlen, die am Wochenende durchsickerten, sind erschreckend: Danach plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Erhöhung der Neuverschuldung von 160 Milliarden Euro, bisher vorgesehen waren 96 Milliarden Euro. Die Belastung der Bürger steigt sprunghaft an Gleichzeitig werden die Bürger mit neuen und höheren Steuern

Der Beitrag Haushalt: Macht endlich höhere Schulden. Viel höhere. erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.