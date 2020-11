Zwischen Mai 2019 und März dieses Jahres korrigierte die Dell-Aktie, zuvor wurde aber ein Jahreshoch bei 70,55 US-Dollar aufgestellt. An dieses Niveau konnte das Papier von Dell nach dem Märztief im Oktober wieder anschließen, scheiterte an einem nachhaltigen Ausbruch im ersten Anlauf aber. Nach einem Rücksetzer zurück an die Horizontalunterstützung um 59,00 US-Dollargriffen Käufer wieder zu und trieben die Notierung des Computerherstellers Dell in dieser Woche erneut in den Widerstandsbereich aus 2019 voran. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, würde dies mit einem eindeutigen Folgekaufsignal einhergehen.

Hop oder Top

Aufgrund der fundamental günstigen Ausgangslage könnten Investoren bei Dell weiter zugreifen, ein nachhaltiger Kurssprung mindestens über 71,50 US-Dollar könnte dadurch ein Folgekaufsignal in Richtung 75,56 US-Dollar generieren, darüber könnte es sogar bis in den Bereich von 77,39 US-Dollar weiter aufwärtsgehen. Ein Abpraller von 70,55 US-Dollar könnte dagegen temporäres Abwärtspotenzial an 65,00 US-Dollar freisetzen. Für eine größere Korrektur müssten allerdings das Unterstützungsniveau um 58,88 US-Dollar sowie der EMA 200 unterschritten werden. Hierdurch würde sich Korrekturpotenzial in den Bereich von 50,00 US-Dollar ergeben.