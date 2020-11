DAX-wikifolio jetzt mit mehr Hebel-Power

Zunächst erfolgte am vergangenen Donnerstag bei einem DAX- Stand von ca. 13100 Punkten dank eines Kaufsignals bei unserem Stimmungsindikator der Wechsel von „einfach Long“ auf „Hebel Long“. Weil das Euwax Sentiment am Freitag dann noch mal kurz über die Marke von minus 4 Punkten stieg, wurde dieser Schritt zum Wochenstart bei einem DAX von ca. 13225 Punkten wieder rückgängig gemacht. Nur einen Tag später kam es dann zum nächsten Kaufsignal und dem erneuten Wechsel auf „Hebel Long“, diesmal bei einem DAX von ca. 13240 Punkten.

Bei unserem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment sind wir damit aktuell wie gewohnt mit dem gesamten Kapital in einem zweifach gehebelten DAX-ETF investiert. Bei unserem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 hingegen haben wir eine kleine Umstellung vorgenommen. Weil es das Handeln vereinfacht und um die Unterschiede zwischen den beiden wikifolios noch etwas deutlicher zu machen, haben wir uns dazu entschieden, bei einer „Hebel Long“-Positionierung ab sofort mit einem 4er-Hebel (statt 3er) zu agieren. Gerade die „Hebel Long“-Phasen hatten in den Backtests für einen deutlichen Teil der Outperformance gesorgt. In der Praxis war dieser Effekt bislang ausgeblieben. Wir setzen darauf, dass sich das perspektivisch ändern wird und wir dann durch den etwas (!) höheren Hebel überdurchschnittlich stark davon profitieren werden.

Wichtig: Die Kursschwankungen werden in Zukunft natürlich etwas größer ausfallen als bislang. Wir betreiben hier aber kein „Harakiri“ oder handeln nach dem Motto „Alles oder nichts“. Der höhere Hebel hätte in den Backtests zum Beispiel zu einem nur um ca. 9 Prozentpunkte höheren maximalen Drawdown geführt. Wir sind bei diesem wikifolio jetzt also vollständig in einem vierfach gehebelten DAX-Faktorzertifikat investiert.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.