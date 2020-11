Berlin (ots) - Spätestens wenn die Außentemperaturen in den einstelligen Bereichsinken, weiß jeder, wie wichtig eine gut funktionierende Heizung ist. Schöneinheizen ist eine Sache, dabei gleichzeitig die Umwelt schonen, eine ganzandere. Die große Mehrheit der deutschen Haushalte heizt laut Bundesverband desSchornsteinfegerhandwerks nach wie vor mit Gas oder Öl. Beides sind bekanntlichfossile Brennstoffe, die beim Verbrennen umweltschädliches CO2 freisetzen.Wer umweltfreundlich heizen will, muss aber keinesfalls gleich eine völlig neueHeizungsanlage einbauen. Moderne Gastarife ermöglichen auch mit bestehendenGeräten klimaneutrales Heizen und Kochen. "Unser CO2-neutrales Gas basiert zwarauf Erdgas , anders als bei konventionellen Gastarifen erfolgt jedoch eineKompensation für die bei der Verbrennung entstehenden CO2-Emissionen", erklärtJan Krause, Produktmanager bei Vattenfall. "Dafür investieren wir weltweit inverschiedene Klima- und Umweltschutzprojekte im Bereich Wind- und Solarkraft.Auf diese Weise reduzieren wir den CO2-Ausstoß an anderer Stelle. Zurzeitunterstützen wir beispielsweise Windfarmen in Taiwan und Chile." Durch dieUnterstützung der Klimaschutzprojekte wird mindestens so viel CO2 eingespart,wie beim Verbrauch mit dem Tarif Natur Gas entsteht.