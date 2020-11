Centogene eröffnet in Wiesbaden ein Walk-In-COVID-19-Testzentrum. Die Eröffnung erfolgt am 26. November. Das neue Testzentrum liegt in der Innenstadt von Wiesbaden. Es richtet sich an Selbstzahler. Jeder Test kostet 69,00 Euro. Ein Ergebnis soll innerhalb von 24 Stunden vorliegen.Centogene kooperiert in Wiesbaden mit Trobasept. Geöffnet ist das neue Testzentrum in der Rheinstraße täglich von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr.Dies ...