Mülheim an der Ruhr (ots) - Seit 2010 untersucht GfK jährlich, wie Kunden die

Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland wahrnehmen. Die aktuellsten

Umfrageergebnisse bestätigen: ALDI SÜD erzielt in diesem Jahr im Vergleich zu

anderen Discountern die besten Umfragewerte.



Im April 2020 hat GfK im Rahmen des GfK Retailer Perception Reports eine

Online-Befragung zur Wahrnehmung der Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland

bei 7.500 Haushalten durchgeführt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Denn

ALDI SÜD ist der beste Discounter. Im Gesamtreport erzielt der Discounter den

vierten Platz. Untersucht wurden die Lebensmitteleinzelhändler nach den

folgenden Dimensionen: Angebot, Image, Ladengestaltung, Preisausrichtung,

Service / Personal und Standort. Vor allem beim Image, Angebot und der

Ladengestaltung wird ALDI SÜD von den Haushalten positiver bewertet als die

übrigen Discounter. Dies bestätigen auch die Umfrageergebnisse der

Unterdimensionen Sortiment, Frische, Eigenmarke und Verfügbarkeit.









"Wir investieren laufend in ein tolles Sortiment und ein optimales

Einkaufserlebnis für unsere Kunden", sagt Simon Gelzer, Managing Director Buying

bei ALDI SÜD. "Deshalb freuen wir uns sehr über Ergebnisse wie die der GfK, die

uns zeigen, dass wir uns mit unserer breiten Auswahl, unserem attraktiven und

besonders frischen Angebot an Obst und Gemüse sowie unseren starken Eigenmarken

auf dem richtigen Weg befinden."



Auch in nahezu allen Unterdimensionen erreicht ALDI SÜD im Wettbewerbsvergleich

der Discounter überdurchschnittliche Bewertungsergebnisse. Hervorzuheben sind

hierbei vor allen die "geräumige Gestaltung" der Filialen, in denen man sich

"einfach orientieren kann". Zudem belegt ALDI SÜD bei der Bewertung der

"Gesamtzufriedenheit" den zweiten Platz der 16 betrachteten

Lebensmitteleinzelhändler (ohne Drogerie). Dass hinter den Worten auch Taten

stehen, bekräftigt der zweite Platz bei der gemessenen Loyalität zur

Einkaufsstätte ALDI SÜD.



Über den GfK Retailer Perception Report



Der Report wurde von GfK, einem weltweit führenden Anbieter von Daten und

Analytik für die Konsumgüterindustrie, erstellt. Er beruht auf einer Befragung

im GfK Consumer Panel FMCG in Verknüpfung mit erhobenen Kaufdaten.



*Quelle: Quelle der Händlerbewertung: (1) Gemessene Loyalität im

Lebensmitteleinzelhandel basierend auf dem GfK Consumer Panel FMCG,

Bruttostichprobe 30.000 Haushalte, Mai19 - Apr20, Fortlaufend, elektronische

Erfassung privaten Konsums. Repräsentiert durch Gewichtung und Hochrechnung alle

HH Deutschlands (Haushalt-Führung ab 16 J.); (2) Subjektive Händlerbewertung

basierend auf dem GfK Retailer Perception Report, Apr20, Stichprobe: n = 7.500.

GfK SE, Nürnberg



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.de

Pressematerial: aldi-sued.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108584/4773899

OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD





