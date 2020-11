Chefredakteur Sven Afhüppe verlässt 'Handelsblatt'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Chefredakteur der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt", Sven Afhüppe, verlässt das Unternehmen. "Die Trennung erfolgt im besten Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur weiteren strategischen Entwicklung des "Handelsblatts"", teilte die Handelsblatt Media Group am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der 49-Jährige wolle sich künftig neuen Aufgaben widmen und verlasse die Gruppe im Dezember. Wohin Afhüppe gehen wird, wurde nicht mitgeteilt. Er war seit 2015 Co-Chefredakteur und stand seit 2016 an der Spitze der Redaktion. Zudem war er seit 2018 assoziiertes Mitglied der Geschäftsführung.

Nachfolger in der Chefredaktion wird zu Jahresbeginn Afhüppes Stellvertreter Sebastian Matthes. Der 43-Jährige kümmerte sich seit 2018 um den digitalen Ausbau. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen den Angaben zufolge die Position als Ressortleiter bei der "Wirtschaftswoche", er war auch zeitweise Chefredakteur der deutschen Ausgabe der "Huffington Post".