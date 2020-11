USA Neubauverkäufe geben leicht nach Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.11.2020, 16:33 | 26 | 0 | 0 25.11.2020, 16:33 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist der Zahl der Verkäufe neuer Häuser im Oktober leicht gefallen. Die Neubauverkäufe sanken gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem deutlichen Anstieg von im Schnitt 1,7 Prozent gerechnet. Der Jahresvergleich zeigt allerdings, dass der US-Häusermarkt nach wie vor sehr stabil ist. Gegenüber Oktober 2019 lagen die Neubauverkäufe 41,5 Prozent höher. Für die ersten zehn Monate des laufenden Jahres ergibt sich ebenfalls eine hohe Steigerung von 20,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresabschnitt./bgf/jsl/he



