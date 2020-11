(Wegen technischer Probleme wurden zuletzt nicht alle Daten aus Baden-Württemberg ans RKI übermittelt. Deshalb sind die Zahlen von diesem und vergangenen Mittwoch nicht miteinander vergleichbar, die Vergleichszahl bei den Neuinfektionen im 6. Absatz wurde gestrichen.)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland müssen sich auf eine Verschärfung des Teil-Lockdowns in der Corona-Pandemie einstellen - dürfen aber auf Lockerungen zu Weihnachten hoffen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder begannen am Mittwoch mit Beratungen zum weiteren Vorgehen.