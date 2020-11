SKODA AUTO beginnt im Stammwerk Mladá Boleslav mit der Serienproduktion des ENYAQ iV

Mladá Boleslav (ots) - - Investitionen in den Umbau der Produktionslinie am

Standort Mladá Boleslav in Höhe von 32 Millionen Euro



- Fertigung von bis zu 350 ENYAQ iV täglich auf einer Linie mit den Modellreihen

OCTAVIA und KAROQ



- SKODA macht mit dem ENYAQ iV großen Schritt bei der Umsetzung seiner

Elektromobilitäts-Strategie





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im Stammwerk von SKODA AUTO in Mladá Boleslav läuft heute die Serienfertigungdes ENYAQ iV an. Das rein batterieelektrische SUV basiert als erstes SKODASerienmodell auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Künftig produziert der tschechische Automobilherstellerneben dem OCTAVIA und dem KAROQ täglich bis zu 350 Einheiten seines neuen SUVauf der konzernweit einzigen Produktionslinie für Fahrzeuge auf der MQB- undMEB-Plattform.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:"Der ENYAQ iV ist das erste SKODA Serienmodell, das von Anfang an als reinbatterieelektrisches Fahrzeug konzipiert wurde. Damit stellt unser neues SUVgrundlegend andere Anforderungen an die Fertigungsprozesse undProduktionsabläufe als Modelle mit Verbrennungsmotor. Das spiegeln gerade dieumfangreichen Vorbereitungs- und Umbaumaßnahmen wider, die wir in unseremStammwerk Mladá Boleslav seit Sommer letzten Jahres umgesetzt haben. Der heutigeProduktionsanlauf des SKODA ENYAQ iV auf der konzernweit einzigenFertigungslinie für Fahrzeuge sowohl auf MEB-, als auch auf MQB-Basis, ist einganz besonderer Moment für unser gesamtes Team."Um die Produktion von MEB- und MQB-Modellen auf derselben Fertigungsliniesicherzustellen, hat SKODA am Stammsitz Mladá Boleslav in die erforderlichenUmbauarbeiten 32 Millionen Euro investiert und produziert hier täglich künftigvoll flexibel bis zu 350 Einheiten des ENYAQ iV neben den Modellreihen OCTAVIAund KAROQ. Der Automobilhersteller passte die Gebäudestatik an, zudem legte erdie Technologien für den Teiletransport auf das Gewicht von reinbatterieelektrischen Fahrzeugen sowie der verbauten Komponenten aus. Darüberhinaus hat SKODA zum Beispiel durch die Installation von WärmebildkamerasSicherheitsvorkehrungen im Bereich des Batteriehandlings getroffen. Die Kameraskontrollieren rund um die Uhr die Temperatur in der Werkshalle und lösen beientsprechender Abweichung einen Alarm aus.Heck- oder Allradantrieb, nachhaltige Materialien im Interieur und innovativeAssistenzsystemeFür nachhaltigen Fahrspaß sorgen im SKODA ENYAQ iV drei Batteriegrößen und fünfLeistungsvarianten. In den beiden leistungsstärksten Varianten kommt zusätzlich