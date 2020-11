BRÜSSEL/DUBLIN - Fünf Wochen vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem Europäischen Binnenmarkt ist ein Brexit-Handelspakt aus Sicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen immer noch nicht sicher. "Ich kann Ihnen heute immer noch nicht sagen, ob es am Ende ein Abkommen geben wird", sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament. Die nächsten Tage seien entscheidend.

WASHINGTON - In den USA sind die Einkommen der privaten Haushalte im Oktober überraschend deutlich gefallen. Die Konsumausgaben legten unterdessen etwas stärker zu als erwartet. Die Einkommen fielen im Monatsvergleich um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,1 Prozent gefallen. Zudem wurde der Anstieg im September von 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent nach unten korrigiert.

USA: Neubauverkäufe geben leicht nach



WASHINGTON - In den USA ist der Zahl der Verkäufe neuer Häuser im Oktober leicht gefallen. Die Neubauverkäufe sanken gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem deutlichen Anstieg von im Schnitt 1,7 Prozent gerechnet.

ROUNDUP 2/Corona-Gipfel: Handel warnt vor strengeren Vorgaben zur Kundenzahl

BERLIN - Vor dem Corona-Gipfel der Bundesregierung hat der Handelsverband Deutschland (HDE) vor strengeren Vorgaben für die Kundenzahl in Geschäften gewarnt. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Regelung, nur noch einen Kunden pro 25 statt wie bisher pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche zuzulassen, könne zu langen Schlangen vor den Geschäften und "am Ende zu neuen Hamsterkäufen im Lebensmittelhandel führen", mahnte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Zudem sei es auch nicht im Sinne der Eindämmung der Pandemie, wenn viele Kunden vor den Geschäften wartend bei kalter Witterung eng beieinander stünden.

USA: Konsumklima der Uni Michigan trübt sich ein



MICHIGAN - Das Konsumklima in der USA hat sich im November spürbar eingetrübt. Der von der Universität von Michigan erhobene Indikator fiel gegenüber dem Vormonat um 4,9 Punkte auf 76,9 Punkte, wie die Universität am Mittwoch laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung des ersten Erhebungsergebnisses von 77,0 Punkten gerechnet.