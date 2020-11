Mic hat eine Kapitalerhöhung vollständig platziert. Ausgegeben wurden rund 3,355 Millionen Aktien zu je 2,00 Euro. Altaktionäre, die ein Bezugsrecht hatten, haben dieses zu 43,2 Prozent genutzt.Die weiteren Aktien gingen an institutionelle Investoren. Das Interesse an den neuen Aktien war hoch, die Privatplatzierung war dreifach überzeichnet. Das lag klar über den Erwartungen der Unternehmensführung.Brutto kommen so rund ...