Die Entwicklungen bei Xiaomi sorgen für Jubelarien in unserem w:o Forum: Einige User sehnen sich einen Tenbagger herbei, die anderen sind deutlich skeptischer. Das ganze Meinungsbild.

Chanda : „Ich beobachte das Forum schon länger, da ich von den Sachen, die Xiaomi produziert und vertreibt, überzeugt bin. Aber eine fundamentale Aussage, warum sie so brutal steigen sollten, habe ich hier nie gelesen. Ich finde, sie sind schon sportlich bewertet. Natürlich ist es ein Wachstumswert. Aber solche Sprünge sehe ich nicht.“

mannvommeer : „Mich begeistert an Xiaomi die ungeheure Innovation und das, was Sie in dieser kurzen Zeit des Bestehens geschaffen haben - bei einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis mit immer mehr Geschäftsfeldern. Der Kurs bleibt eine Spekulation, obwohl ich überzeugt bin, er wird irgendwann kräftig steigen. … Wenn diese ganzen Geschäftsfelder ineinandergreifen, geht die Post ab. Wenn man bedenkt, das Unternehmen existiert gerade mal zehn Jahre!“

Glück: „Also, ich bin etwas in Xiaomi investiert und sehe gute Entwicklungen kommen. Aber eines sei mal gesagt: Vor circa vier Jahren hatten die Handys von Xiaomi bei Chinesen selbst nicht unbedingt so einen guten Ruf. Manchmal läuft einem so etwas nach.“

Xiaomi Registered (B)

Scheich2000: „Die Zahlen sind doch egal! Wichtig ist, dass im nächsten Jahr der Kurs mindestens bei 25 Euro stehen soll. Und dann in zwei Jahren bei 100 Euro! Das ist wichtig.“

Schironimo: „Sehr ambitioniert! Ich denke, dass wir dieses Jahr die 4,50 Euro sehen werden. Aus Sicht von zwei Jahren können Kurse von zehn Euro drin sein!“

K4os: „Ich habe einen Teil meiner Aktien verkauft und mir einen zweiten Saugroboter S6 max. bestellt. Mal sehen, ob ersteres ein Fehler war.“

ChrisD82: „Wer jetzt verkauft, hat keine Eier in der Hose! Gewinne mitnehmen, ist schön und gut. Aber die Aktie wird noch weiter steigen in den nächsten Tagen!“

Rekordgewinn zu Weihnachten?

awsx: „Ich denke, dass Xiaomi einen Rekordabsatz zu Weihnachten erreicht. Die Preisvorteile allein bei Smartphones bei ähnlicher Leistung zu Samsung sind richtig verlockend!“

lexaner5: „Also ich bleibe drin, ärgere mich immer noch, dass ich vergangenes Jahr nicht bei BYD eingestiegen bin. Da dachte ebenfalls keiner, dass die Aktie so nach oben schießt - voriges Jahr zur gleichen Zeit 4,40 Euro und nun die 22 Euro geknackt. Bei Xiaomi bin ich fünfstellig mit einem Schnitt von 1,78 Euro eingestiegen. Die sind in so vielen Bereichen investiert und erweitern Monat für Monat ihr Sortiment, das ist der Wahnsinn. Xiaomi wird irgendwann Amazon-Niveau erreichen. Da bin ich mir sicher. Denn Rest kann man sich ausmalen.“

Investor85: „In meinen Augen wird Xiaomi die neue Apple. Ich finde die Produkte super - ob Saugroboter oder Smartphones. Die kommen mit ihren Produkten am Markt immer besser an. Ich sehe hier zweistellige Kurse im Jahr 2021.“

Wer sich noch fragt, welcher Kopf und welche Strategie hinter dem Wertpapier steckt, der ist mit dem Video unserer Partnerredaktion FinMent gut beraten:

Zuschauer123: „Klar, es kann hier etwas Großes entstehen. Das dauert aber. Das ist eine Long-Aktie mit ganz viel Long. Als Samsung am Markt aufschlug, da wurde das als ‚Asia-Dreck‘ bezeichnet. Wenn ich mir die ersten Samsung-Kompaktstereoanlagen ansehe, dann wird mir jetzt noch schlecht. Aber jeder der sich deren Wert ansieht, geiert insgeheim nach einer Zeitmaschine, um nochmal zum Anfang zu reisen. Hier kann gleiches passieren - nicht zu unterschätzen für das Dividendendepot.“

Die am gestrigen Dienstag veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal verpassten der Aktie im Chartbild jedenfalls einen kleinen Dämpfer. Für diejenigen, die fest an Xiaomi glauben, dürfte das kein Beinbruch sein. Die wallstreet:online Zentralredaktion wird bald wieder ein Gastspiel in diesem neuen Foren-Magnet ‚Das Apple aus China‘ wagen.

Bis dahin allen Investierten viel Erfolg und bis zum nächsten Börsengeflüster!