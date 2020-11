Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund dreizehn für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieser Topwert liegt bei 24,18 EUR. Die Spannung ist also buchstäblich mit den Händen greifbar.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 9,82 EUR verläuft. Damit sind für PLUG POWER langfristige Aufwärtstrends zu unterstellen. Da die Aktie momentan oberhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 15,69 EUR notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach oben.

