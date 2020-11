Baumwolle macht unverändert einen guten charttechnischen Eindruck.

Baumwolle macht unverändert einen guten charttechnischen Eindruck. Der Preis besticht durch einen intakten Aufwärtstrend. Zudem sind die fundamentalen Rahmenbedingungen aktuell robust.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Baumwolle hieß es am 27.10. unter anderem „[…] Baumwolle gelang es schließlich, den massiven Widerstandsbereich 0,65 / 0,67 US-Dollar aus dem Weg zu räumen und so ein starkes Kaufsignal zu generieren. Die Ausdehnung der Bewegung auf den Bereich 0,70 / 0,71 US-Dollar war zumindest aus charttechnischer Sicht die „logische“ Konsequenz aus der Konstellation. Aktuell läuft ein Versuch, auch diese Hürde zu überspringen. Sollte das gelingen, könnte sich die Bewegung auf 0,75 US-Dollar oder gar 0,80 US-Dollar ausdehnen. Um die aktuelle Lage zu verdeutlichen, haben wir einen 3-Jahres-Chart bemüht. Mit Gewinnmitnahmen ist nach dem Zwischensprint zu rechnen, idealerweise bleiben diese auf den Bereich 0,67 / 0,65 US-Dollar begrenzt. […]“.



Robuste Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine nach der US-Wahl etwas weniger restriktive US-Wirtschafts- und Handelspolitik halten die Rally bei Baumwolle am Laufen.

Auch charttechnisch macht der Preis eine gute Figur. Nach einer kurzen Verschnaufpause, die ihn noch einmal kurz unter die 0,70 US-Dollar führte, drehte der Preis wieder nach oben ab und nimmt nun erneut die Zone 0,75 US-Dollar ins Visier. Gelingt der Ausbruch, könnte sich die Bewegung auf 0,80 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite geht es idealerweise weiterhin nicht unter die 0,67 / 0,65 US-Dollar.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der aktuelle, vom US-Agrarministerium (USDA) für November veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle vergleichsweise neutral aus. So sieht die Projektion für das Jahr 2020 / 2021 im Vergleich zum Oktober-Report nur leicht erhöhte Lagerendbestände für Baumwolle vor. Im aktuellen November-Bulletin werden globale Lagerendbestände in Höhe von 101,44 Mio. Ballen erwartet, nach 101,13 Mio. Ballen im vorherigen Oktober-Bulletin.